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Foreign Affairs: Россия и Китай положили конец эпохе экономических санкций США

Foreign Affairs: Россия и Китай положили конец эпохе экономических санкций США

Издание сообщило, как был нивелирован любимый инструмент США. Авторы  американского издания Foreign Affairs, проанализировав результаты санкций США в отношении России и КНР констатировали, что последние одержали победу над “излюбленным орудием США”.

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