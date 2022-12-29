Foreign Affairs: Россия и Китай положили конец эпохе экономических санкций США

Издание сообщило, как был нивелирован любимый инструмент США. Авторы американского издания Foreign Affairs, проанализировав результаты санкций США в отношении России и КНР констатировали, что последние одержали победу над “излюбленным орудием США”.
Издание сообщило, как был нивелирован любимый инструмент США. Авторы американского издания Foreign Affairs, проанализировав результаты санкций США в отношении России и КНР констатировали, что последние одержали победу над “излюбленным орудием США”.
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