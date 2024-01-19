Каждый третий житель нашей страны хотел бы открыть свой бизнес

Треть россиян хотела бы открыть своё дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу.
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