Тестирование на знание русского языка при поступлении в школу может стать обязательным. На этом фоне лоббисты мигрантов выпустили очередную страшилку.
ЛОББИСТЫ МИГРАНТОВ ВЫПУСТИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ СТРАШИЛКУ: МЫ ПРОВЕРИЛИ - ВСЁ ВРУТ
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых, подлых, безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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1 час.
Лена Елена
Теперь неумытые безродные чурки ставят нам условия. Докатились. Долиберальничали.
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3 мин.
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