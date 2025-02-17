🇳🇴 Йенс Столтенберг вчера прибыл в Мюнхен, где проходило экстренное заседание министров иностранных дел ЕС, чтобы пообщаться с прессой.
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🇳🇴 Йенс Столтенберг вчера прибыл в Мюнхен, где проходило экстренное заседание министров иностранных дел ЕС, чтобы пообщаться с прессой.
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