Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    председатель пидор дворкович?«Это – позор»: ст...
  • Василий Горбатов
    Когда уже наши "государственные" деятели нас услышат? Решение проблемы очень простое: чемодан - ишак - кишлак. И граж...Семья подростка и...
  • Natalija Osminina
    Так они всем жителям России не нравятся. Так в чем проблема? Почему они еще рядом с вами? Может потому, что никому на...Семья подростка и...

Украинцы начали что-то подозревать. Или прозревать?

«Почему они [украинские дети в будущем] должны идти на смерть, защищать депутатов, которые греют жопы в Верховной раде?»Такой вопрос озвучила молодая мать из Одессы на видео, которое стало популярным в TikTok.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх