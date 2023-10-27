Фонд капремонта объявил астраханцам амнистию по пеням

Местных жителей на время освободят от коммунального штрафа при закрытии долгов. Как сообщает региональный фонд капремонта, с 1 ноября по 31 декабря 2023 года при оплате просроченной задолженности взносов на капитальный ремонт, будет производиться списание пени.