Один нюанс, который смущает меня в рассказах про плохих жен

Морена-Морана в очередной раз ставит всё с ног на голову. "Бежать" - значит разводиться, а это: суд, в котором опять же преобладает бабьё, из своей гнилой бабьей солидарности стопудово оставит детей с бабой, а мужику присудит алименты, отберёт в пользу паразитки половину имущества и прочее. Вот и разводись после этого...

Лариса Шемисова

А солидарность то причём? Даже если мужчина заберёт детей, то это ненадолго, в результате мужчина найдёт другую жену, при условии отсутствия детей и дети переедут к матери, на крайний случай к бабушкам и дедушкам и опять ненадолго - те просто не справятся.Конечно есть такие, как Надеждин, но у него денег достаточно, чтобы нянек содержать.