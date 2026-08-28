НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрит некоторые новые объекты, передает корреспондент ТАСС.
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