НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрит некоторые новые объекты, передает корреспондент ТАСС.