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Суд Кемерова отправил в колонию экс-бойца ЧВК «Вагнер» с семью судимостями

Суд Кемерова отправил в колонию экс-бойца ЧВК «Вагнер» с семью судимостями

Кемеровский суд отправил за решетку бывшего бойца ЧВК «Вагнер» с семью судимостями.Рудничный суд города Кемерово вынес приговор жителю Кузбасса, который ранее участвовал в специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер».

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