В Госдуме сообщили, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Дети, достигшие 14-летнего возраста, могут продавать квартиры при условии, что их родители дадут на это письменное согласие, а также будет получено разрешение от органов опеки, рассказал РИА Новости Сергей Гаврилов, глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности.