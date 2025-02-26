В Госдуме сообщили, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Дети, достигшие 14-летнего возраста, могут продавать квартиры при условии, что их родители дадут на это письменное согласие, а также будет получено разрешение от органов опеки, рассказал РИА Новости Сергей Гаврилов, глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии