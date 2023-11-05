VGC: в 2026 году Sega выпустит свою первую "Суперигру" за $882 млн

Sega разрабатывает некую "Суперигру" (Super Game), релиз которой ожидается в 2026 году. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC), ссылаясь на слова президента японской игровой компании Юкио Сугино.
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