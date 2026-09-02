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Вот история

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Почему KPI, выполненный на 100%, может разрушить бизнес: взгляд изнутри

Почему KPI, выполненный на 100%, может разрушить бизнес: взгляд изнутри

Бывает, смотришь на итоги месяца и чувствуешь странную пустоту. Все галочки в отчёте стоят, показатели зелёные, сотрудники получили свои премии — а внутри почему-то нет удовлетворения от результата.

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