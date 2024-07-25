Почему украинские обыватели идут убивать русских

Ох ты, как это я пропустила сию дивную статью Р. Ищенко, опубликованную почти месяц назад! Надо исправиться и срочно выложить отрывки из неё!Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?Кто-то говорит, что они запуганы.