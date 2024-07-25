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Почему украинские обыватели идут убивать русских

Почему украинские обыватели идут убивать русских

  Ох   ты,    как  это  я  пропустила      сию  дивную  статью  Р.  Ищенко,  опубликованную  почти   месяц   назад!   Надо  исправиться   и   срочно  выложить   отрывки  из  неё!Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?Кто-то говорит, что они запуганы.

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Комментарии
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Нина Попова
У вас в голове тараканы.
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8 час.
Sergiy Che
...а у вас вообще только гавно и ничего боле и что - всё равно пердеть сюда лезете, когда кроме гавна ничего умнее вывалить в каммент не можете (потому что более ничего и нет))
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6 час.
Дмитрий Коршунов
Советская власть всячески поддерживала национальную гордость народов СССР. Зачастую эта гордость выражалась в презрении к русским. Служил в армии в 80е с селюками и кишлачниками, особой разницы не было. На этом основана была дружба народов. Русофобской пропаганде особо работать не пришлось, упало на обработанную почву.
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6 час.

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