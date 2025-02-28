❗️Должностные лица АО "Макфа" задержаны в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года подозреваемые намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку на сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.