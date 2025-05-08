Краб с клубникой и шербет из Морошки: чем в Кремле кормили приехавших на 9 Мая лидеров

В Большом Кремлевском дворце прошел праздничный обед в преддверии празднования Дня Победы. Президент России Владимир Путин и его зарубежные гости, первые лица 27 государств, на обеде ели уху со сливками, мясо оленя и пили российские вина.
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