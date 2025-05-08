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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Краб с клубникой и шербет из Морошки: чем в Кремле кормили приехавших на 9 Мая лидеров

В Большом Кремлевском дворце прошел праздничный обед в преддверии празднования Дня Победы. Президент России Владимир Путин и его зарубежные гости, первые лица 27 государств, на обеде ели уху со сливками, мясо оленя и пили российские вина.

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