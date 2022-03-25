Юрист Ярмуш оценила предложение Милонова приостановить деятельность коллекторов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о приостановке деятельности коллекторских организаций в России в связи с санкционным давлением на страну.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о приостановке деятельности коллекторских организаций в России в связи с санкционным давлением на страну.
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