Американцы оформляют поражение Украины по образцу Германии — 1945

Дипломатическая активность американских партнеров на украинском треке в последнее время просто зашкаливает.
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То есть в итоге мы - скорее всего, - получим тот же результат, который получили не добив в своё время Германию и прочую гейропейскую сволочь. А именно - потенциального врага, который будет ждать момента, чтобы опять напасть исподтишка.