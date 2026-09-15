БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Американцы оформляют поражение Украины по образцу Германии — 1945

Американцы оформляют поражение Украины по образцу Германии — 1945

  Дипломатическая активность американских партнеров на украинском треке в последнее время просто зашкаливает.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

То есть в итоге мы - скорее всего, - получим тот же результат, который получили не добив в своё время Германию и прочую гейропейскую сволочь. А именно - потенциального врага, который будет ждать момента, чтобы опять напасть исподтишка.