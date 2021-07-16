В Якутии оперативниками изъято свыше 5 тонн фальсифицированного алкоголя

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» совместно с УФСБ по Республике Саха (Якутия) из незаконного оборота изъято более 5 тысяч литров фальсифицированной алкогольной продукции.
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