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Тульские новости

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ФАС возбудила дело о картельном сговоре

ФАС возбудила дело о картельном сговоре

Сумма начальных цен контрактов, в которых заподозрили картельный сговор, составляет более 8,7 млрд рублей.

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Владимир Наумов

ФАС показывает "зубы"??? Или помогает устранить "групповуху" на тендерах одному из иных участников? Закон по многолетней  замене персональной ответственности Руководителей Заказчика за заключение и исполнение договоров с Подрядчиками, путём размазывания её "тендерными" комиссиями, с укреплением "круговой поруки" соучастников довёл до публичного провала системы. "Выбор" заданного подрядчика, при наличии скрытого предварительного сговора с заказчиком, начинается ещё с подготовки заявки на тендер... "Победа" самого "дешёвого" подрядчика, зачастую выливается в невыполнение заказа и/или "переуступку" за откат, с отказом от участия.