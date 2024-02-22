Новоселам по программе реновации из Бескудникова мошенники предлагали сомнительную сделку

Елена из Бескудниковского района, переехавшая по реновации в новостройку на Коровинском шоссе, рассказала, что ей и её соседям по дому стали поступать телефонные звонки от неизвестной фирмы с предложением, заключив договор, помочь через суд взыскать с застройщика деньги за строительные дефекты.
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