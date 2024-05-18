ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица

В населенном пункте Волчанск в Харьковской области продолжаются ожесточенные городские бои. Украинское командование перебросило на этот участок фронта собранные в Донбассе и Таврии около десяти батальонов ВСУ и значительное количество военной техники.
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