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ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица

ВС РФ продолжают охват Волчанска после освобождения села Старица

В населенном пункте Волчанск в Харьковской области продолжаются ожесточенные городские бои. Украинское командование перебросило на этот участок фронта собранные в Донбассе и Таврии около десяти батальонов ВСУ и значительное количество военной техники.

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