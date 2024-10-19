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Царьград

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В Иркутской области водитель микроавтобуса погиб после ДТП с пассажирским поездом

В Иркутской области водитель микроавтобуса погиб после ДТП с пассажирским поездом

Смертельное ДТП произошло в Иркутской области 18 октября.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает, что в районе города Усть-Кут на железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением «Кисловодск – Тында» столкнулся с микроавтобусом.

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