Украину "сдают"? Стало известно, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден согласился с тем, что Украине не следует предоставлять План действий по членству в НАТО, заявил глава окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.
После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден согласился с тем, что Украине не следует предоставлять План действий по членству в НАТО, заявил глава окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.
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