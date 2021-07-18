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Украину "сдают"? Стало известно, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель

Украину "сдают"? Стало известно, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден согласился с тем, что Украине не следует предоставлять План действий по членству в НАТО, заявил глава окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.

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