«Взяли красиво»: ВСУшник рассказал, как его брали в плен, и как прятался, чтобы не застрелили свои же (ВИДЕО)

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими подразделениями во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось спрятаться в разрушенном доме и сидеть там больше недели, чтобы не быть убитым украинскими солдатами.