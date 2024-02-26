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«Взяли красиво»: ВСУшник рассказал, как его брали в плен, и как прятался, чтобы не застрелили свои же (ВИДЕО)

«Взяли красиво»: ВСУшник рассказал, как его брали в плен, и как прятался, чтобы не застрелили свои же (ВИДЕО)

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими подразделениями во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось спрятаться в разрушенном доме и сидеть там больше недели, чтобы не быть убитым украинскими солдатами.

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