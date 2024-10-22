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Скандал с коллегами по «Сватам», тайный муж и ожидание второго ребенка. Где сейчас Анна Кошмал

Скандал с коллегами по «Сватам», тайный муж и ожидание второго ребенка. Где сейчас Анна Кошмал

Роль Жени Ковалевой в 5—7 сезонах «Сватов» принесла артистке две номинации на премию «Телетриумф». Однако на фоне политических событий 2022 года Анна Кошмал не только заявила о разочаровании коллегами по сериалу, но и зареклась сниматься в РФ.

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Комментарии
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Елена Львовна
Я вот только никак не могу понять: зачем нам подробности жизни какой-то русофобки? .  Гениальная актриса -  чушь! Неординарная лично? - полная фигня!
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16 час.

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