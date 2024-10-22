Скандал с коллегами по «Сватам», тайный муж и ожидание второго ребенка. Где сейчас Анна Кошмал

Роль Жени Ковалевой в 5—7 сезонах «Сватов» принесла артистке две номинации на премию «Телетриумф». Однако на фоне политических событий 2022 года Анна Кошмал не только заявила о разочаровании коллегами по сериалу, но и зареклась сниматься в РФ.