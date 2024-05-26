Православные верующие 26 мая вспоминают двух святых Гликерий, а в народном календаре этот день получил название Лукерья-комарница.
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Православные верующие 26 мая вспоминают двух святых Гликерий, а в народном календаре этот день получил название Лукерья-комарница.