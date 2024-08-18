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Ленинградский военный округ потребовал взыскать с ВСК 50 млн рублей

Ленинградский военный округ потребовал взыскать с ВСК 50 млн рублей

Взыскания около 50 млн рублей с Военно-строительной компании (ВСК) потребовало в исках в Арбитражный суд Петербурга Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» (юридическое лицо округа) 15 августа, сообщается в картотеке суда.

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