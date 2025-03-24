Наталья Морарь: "Та свобода слова, о которой мы мечтали, давно закончилась. Это - фейк"

Та свобода слова, о которой мы мечтали в конце восьмидесятых, в начале девяностых годов прошлого века, давно закончилась, и это всё - фейк, к сожалению, и городские сумасшедшие, которые говорили про мировое правительство с единым центром управления, фактически оказались правы.