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Спектакли и музыкальные шоу покажут на фестивале "Москва - на волне. Рыбная неделя"

Спектакли и музыкальные шоу покажут на фестивале "Москва - на волне. Рыбная неделя"

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в эти дни в столице в рамках проекта "Лето в Москве", – это не только возможность попробовать свежайшие деликатесы и приобрести продукцию ведущих отечественных рыбопроизводителей, но и прекрасный шанс отлично провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь яркими музыкальными номерами и тематическими представлениями.

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