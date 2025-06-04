Спектакли и музыкальные шоу покажут на фестивале "Москва - на волне. Рыбная неделя"

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в эти дни в столице в рамках проекта "Лето в Москве", – это не только возможность попробовать свежайшие деликатесы и приобрести продукцию ведущих отечественных рыбопроизводителей, но и прекрасный шанс отлично провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь яркими музыкальными номерами и тематическими представлениями.