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Донецкая группа новостей

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С сегодняшнего дня в Донецке в связи с началом подготовительных работ по ремонту путепровода на ул. Петровского, вводятся временные схемы объезда Со стороны Петровского района: — маршрут №1: ул.

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