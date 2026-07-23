С сегодняшнего дня в Донецке в связи с началом подготовительных работ по ремонту путепровода на ул. Петровского, вводятся временные схемы объезда Со стороны Петровского района: — маршрут №1: ул.
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С сегодняшнего дня в Донецке в связи с началом подготовительных работ по ремонту путепровода на ул. Петровского, вводятся временные схемы объезда Со стороны Петровского района: — маршрут №1: ул.
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