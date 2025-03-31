Пивоваров о ВАР: «На отрисовку офсайдных линий уходит много времени, долгие просмотры связаны именно с этим. На примере других чемпионатов мы видим, что возможно это изменить»

– На последнем исполкоме обсуждалось судейство. Но до этого обсуждение темы ВАР в РПЛ, вызванное спорным моментом в матче «Спартак» – «Зенит», привело к тому, что улучшение системы видеопросмотра приводит к еще большим инвестициям со стороны клубов.