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Царьград

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Матвиенко предложила ужесточить контроль за использованием сельхозземель

Матвиенко предложила ужесточить контроль за использованием сельхозземель

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании указала на необходимость пересмотра нормативных актов для предотвращения использования сельскохозяйственных земель под видом сельского туризма, подчеркнув ответственность Минсельхоза за контроль.

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