«Не отступать от плана»: гороскоп на 17 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 17 декабря 2023 года, наблюдается увеличение деловой активности, наподобие пробуждения после спячки.
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