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СахПресс

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На Сахалине почти 100 человек нашли работу водителями с начала года

На Сахалине почти 100 человек нашли работу водителями с начала года

Спрос на водителей в Сахалинской области продолжает расти. С начала 2026 года Кадровый центр помог трудоустроиться почти 100 специалистам — на 36% больше, чем за тот же период прошлого года.

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