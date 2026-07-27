Серебряную пластину с изображение Горгоны обнаружили археологи в Крыму

В ходе археологических изысканий на территории горного Крыма, проводимых сотрудниками Института археологии Крыма РАН совместно с коллегами из Института всеобщей истории РАН, была сделана уникальная находка.
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