Львова-Белова напомнила о дистанционном оформлении льготных билетов многодетным

Более 1,2 миллиона раз многодетные семьи подтвердили право на льготный проезд минувшим летом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале .
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