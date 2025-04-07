Жительница Приморского района просит полицию найти обидчиков ее маленького сына. Со слов заявительницы, вечером 5 апреля на Ушаковской набережной двое подростков пристали к ее 8-летнему сыну.
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Жительница Приморского района просит полицию найти обидчиков ее маленького сына. Со слов заявительницы, вечером 5 апреля на Ушаковской набережной двое подростков пристали к ее 8-летнему сыну.