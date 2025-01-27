Под Саткой построят новый туркомплекс за 1,6 миллиарда рублей. Скрин

Под Саткой (Челябинская область) построят новый туркомплекс «Легенды Урала» за 1,6 млрд рублей. Как рассказали специалисты направления инвестразвития регионального центра «Мой бизнес», инвестором выступит компания «Синегорье».
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