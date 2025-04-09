Известный в Омске арбитражный управляющий Вайсберг ушел на СВО. Год назад на него завели уголовное дело.
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Известный в Омске арбитражный управляющий Вайсберг ушел на СВО. Год назад на него завели уголовное дело.