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Суперкубок России. Лепехин не уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

Суперкубок России. Лепехин не уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин заявил, что не уверен в победе петербургского клуба над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.

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