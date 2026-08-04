Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого

«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого

«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого Немотивированная агрессия родителей подростков-хулиганов могла стать причиной смерти человека, внесшего огромный вклад в российскую науку Герман Галкин На фото: Аркадий Вагнер, обвиняемый в хулиганстве, во время заседания об избрании ему меры пресечения в Октябрьском районном суде.

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