Холмогоров назвал выступление муфтия Мухетдинова враждебным к России

Выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института (МИИ) Дамира Мухетдинова на конференции "Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике" в Екатеринбурге вызвало громкий скандал.
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