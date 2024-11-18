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Холмогоров назвал выступление муфтия Мухетдинова враждебным к России

Холмогоров назвал выступление муфтия Мухетдинова враждебным к России

Выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института (МИИ) Дамира Мухетдинова на конференции "Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике" в Екатеринбурге вызвало громкий скандал.

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