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Нескучные технологии

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В США используют дроны для мониторинга акул близ пляжей

В США используют дроны для мониторинга акул близ пляжей

Городская программа мониторинга акул с помощью дронов на пляже Рокуэй-Бич в Нью-Йорке работает ежедневно с девяти утра до темноты на всех участках побережья, превратившись в системную операцию с чёткими протоколами реагирования.

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