В США используют дроны для мониторинга акул близ пляжей

Городская программа мониторинга акул с помощью дронов на пляже Рокуэй-Бич в Нью-Йорке работает ежедневно с девяти утра до темноты на всех участках побережья, превратившись в системную операцию с чёткими протоколами реагирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии