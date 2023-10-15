Российским гражданам обещают выплаты перед Новым годом: кто и сколько получит Елена ГалицкаяСогласно информации, полученной по состоянию на 12 октября 2023 года, россиянам обещают выплаты перед Новым годом 2024 года.
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