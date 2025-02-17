Новая Нива Т-134 – рассказываем про платформу, моторы и полный привод!

В Сети продолжают горячо обсуждать концепт Lada T-134, впервые показанный в конце января. Очевидно, машина никого не оставила равнодушным, хотя пока, по большому счету, есть лишь дизайн экстерьера, перекликающийся с классическим образом Нивы, и информация о том, что основой модели послужит модифицированная платформа Lada Vesta.