Новая Нива Т-134 – рассказываем про платформу, моторы и полный привод!

В Сети продолжают горячо обсуждать концепт Lada T-134, впервые показанный в конце января. Очевидно, машина никого не оставила равнодушным, хотя пока, по большому счету, есть лишь дизайн экстерьера, перекликающийся с классическим образом Нивы, и информация о том, что основой модели послужит модифицированная платформа Lada Vesta.
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