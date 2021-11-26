Происшествия

7 подписчиков

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников Беловского территориального отдела Ростехнадзора

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников Беловского территориального отдела Ростехнадзора

Продолжается расследование следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу причин и обстоятельств трагедии на шахте «Листвяжная».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх