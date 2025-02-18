RS пишет, что политическую карьеру Зеленского завершил визит министра финансов США. Как Киев перед ним "провинился", уже известноВ журнале Responsible Statecraft недавно вышла статья британского дипломата Яна Прауда, где они пишет, что Владимир Зеленский может потерять свою власть после визита министра финансов США Скотта Бессента.