Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Нужен закон, запрещающий подобные ситуации. Молиться разрешать только в храмах и на прилегающих к ним территориях. А ...Ваххабиты перекры...
  • Южанин
    Илон Маск про сит...
  • Семен Дремин
    Ну и дурак же ты........................................"Ловкость рук", -...

Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Нет, всё-таки, как ни крути, не дают Илону покоя ни россияне, ни наша страна. То он с Медведевым переписывается, соревнуясь в остроумии, то открыто заявляет, что на работу старается брать именно наших соотечественников, отличающихся, помимо отличного образования, живым складом ума, то вообще - Старлинк у границ крымского полуострова включать отказывается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Есть они у нас. Поделимся..Поможем, Отправим зубастых и клыкастых...что нам стОит?🤣
Ответить
6 час.
Валерий Симоненко
КТО отправлять то &quot;клыкастых&quot; туда будет? Ась? &quot;Народный фронт&quot;? Так он не по этой, а всё больше по другой части... Путин &quot;поручит&quot;, что ли, кому то сделать это? Так и он не по этой части - он &quot;людей бережет&quot; и ждёт когда укро-зверьё  САМО по себе &quot;самоликвидируется&quot; Так КТО же отправлять клыкастых то будет? Ась? И почему же тогда эти некто не только НЕ ОТПРАВЛЯЮТ этих &quot;клыкастых&quot; в/на Украину чтобы рвать ТАМ глотки укро-фашистскому зверью и помочь нашим воинам ПРИБЛИЗИТЬ Победу и нашим укро-&quot;братьям&quot; освободиться от зверья, но их, таких &quot;клыкастых&quot; даже в СВО не отправляют в помощь НАШИМ же бойцам ПЕРЕГРЫЗТЬ, НАКОНЕЦ ТАКИ, эти звериные глотки на линии БС и ПОКОНЧИТЬ, наконец таки, СО ВСЕМ ЭТИМ ЗВЕРЬЁМ РАЗ И НАВСЕГДА в их логове, ВМЕСТО того, что бы просто героически ОТБИВАТЬСЯ от него, от зверья? А это гооораздо ближе, чем Техас! Да и, вообще, НА ХРЕНА нам этот Техас, если мы НЕ СОБИРАЕМСЯ даже у себя ПОКОНЧИТЬ С ЛОГОВОМ ЗВЕРЯ и тем самым ДАТЬ ЗВЕРЮ возможность ВЫЖИТЬ в этом логове и начать всё с начала...? Ась?
Ответить
3 час.
Ю
Южанин
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх