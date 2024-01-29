Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Валерий Симоненко

КТО отправлять то "клыкастых" туда будет? Ась? "Народный фронт"? Так он не по этой, а всё больше по другой части... Путин "поручит", что ли, кому то сделать это? Так и он не по этой части - он "людей бережет" и ждёт когда укро-зверьё САМО по себе "самоликвидируется" Так КТО же отправлять клыкастых то будет? Ась? И почему же тогда эти некто не только НЕ ОТПРАВЛЯЮТ этих "клыкастых" в/на Украину чтобы рвать ТАМ глотки укро-фашистскому зверью и помочь нашим воинам ПРИБЛИЗИТЬ Победу и нашим укро-"братьям" освободиться от зверья, но их, таких "клыкастых" даже в СВО не отправляют в помощь НАШИМ же бойцам ПЕРЕГРЫЗТЬ, НАКОНЕЦ ТАКИ, эти звериные глотки на линии БС и ПОКОНЧИТЬ, наконец таки, СО ВСЕМ ЭТИМ ЗВЕРЬЁМ РАЗ И НАВСЕГДА в их логове, ВМЕСТО того, что бы просто героически ОТБИВАТЬСЯ от него, от зверья? А это гооораздо ближе, чем Техас! Да и, вообще, НА ХРЕНА нам этот Техас, если мы НЕ СОБИРАЕМСЯ даже у себя ПОКОНЧИТЬ С ЛОГОВОМ ЗВЕРЯ и тем самым ДАТЬ ЗВЕРЮ возможность ВЫЖИТЬ в этом логове и начать всё с начала...? Ась?