Трамп официально принял номинацию кандидатом в президенты США

Дональд Трамп официально принимает номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Об этом в пятницу, 19 июля, экс-президент США объявил в ходе своего выступления на четвёртом дне съезда республиканской партии в Милуоки.
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