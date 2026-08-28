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Первый зампред ВТБ Пьянов дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

Первый зампред ВТБ Пьянов дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

ВТБ сохранил прогноз по валютным курсам на конец 2026 года без изменений. На рубль будут влиять платежный баланс и спрос на валюту, при этом колебания курса останутся высокими.

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